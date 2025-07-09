Врач Гальперин предупредил, что перегрев в жару может привести к обострению хронических болезней
Лето с высокими температурами — это серьезное испытание для организма. В этот период могут обостряться различные хронические заболевания, поэтому важно уделять внимание своему здоровью. Об этом рассказал президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в интервью радио Sputnik.
«Люди со сложными хроническими заболеваниями постоянно должны следить за тем, как они проводят свое летнее время. Если человеку нужно поддерживать здоровье лекарственными препаратами, если нужно следить за давлением, за сердечно-сосудистой, за легочной системой, то он должен быть уверен, что все препараты и приборы всегда в доступе», — отметил врач.
По словам Гальперина, в жару возрастает риск обострения заболеваний из-за перегрева организма. Доктор отметил важность доступа к питьевой воде и необходимость ограничивать время пребывания на солнце. Гальперин рекомендовал избегать длительного пребывания под открытым солнцем и по возможности находиться в кондиционированных помещениях или в тени.