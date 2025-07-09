Врач Гальперин предупредил, что перегрев в жару может привести к обострению хронических болезней

Лето с высокими температурами — это серьезное испытание для организма. В этот период могут обостряться различные хронические заболевания, поэтому важно уделять внимание своему здоровью. Об этом рассказал президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в интервью радио Sputnik .

«Люди со сложными хроническими заболеваниями постоянно должны следить за тем, как они проводят свое летнее время. Если человеку нужно поддерживать здоровье лекарственными препаратами, если нужно следить за давлением, за сердечно-сосудистой, за легочной системой, то он должен быть уверен, что все препараты и приборы всегда в доступе», — отметил врач.

По словам Гальперина, в жару возрастает риск обострения заболеваний из-за перегрева организма. Доктор отметил важность доступа к питьевой воде и необходимость ограничивать время пребывания на солнце. Гальперин рекомендовал избегать длительного пребывания под открытым солнцем и по возможности находиться в кондиционированных помещениях или в тени.