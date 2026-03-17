Врач Гальперин объяснил, почему не стоит принимать витамины без назначения

Врач и президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин рассказал в интервью радио Sputnik о рисках бесконтрольного приема витаминов.

Многие люди весной сталкиваются с усталостью, сонливостью и другими симптомами, которые часто связывают с авитаминозом. В таких случаях некоторые начинают принимать аптечные витамины, но это не всегда полезно для здоровья, отметил Гальперин.

Если у человека нет дефицита витаминов, дополнительный прием аптечных препаратов может навредить.

«Избыток витамина точно так же вреден, как его недостаток», — подчеркнул врач.

Аптечные витамины могут вызвать интоксикацию и аллергию.

По словам Семена Гальперина, дефицит витаминов — редкое явление. Чтобы подтвердить или опровергнуть его наличие, необходимо сдать анализ крови. Только после лабораторного подтверждения дефицита врач может назначить прием дополнительных витаминов.

Исключение составляют витамин D и фолиевая кислота. Врач рекомендует постоянный прием витамина D всем людям, независимо от времени года и места проживания. Также он отметил профилактическую рекомендацию приема фолиевой кислоты при подготовке и на ранних сроках беременности.