Врач Галлямова рассказала, что витилиго может проявиться в любом возрасте

Витилиго может развиться в любом возрасте, в том числе у пожилых. Такое заявление сделала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в интервью для « Москвы 24 ».

По ее словам, точная причина возникновения недуга пока не установлена, однако есть вероятность наследственной передачи заболевания. Оно может проявиться независимо от возраста.

«В один момент у здорового организма запускается аутоиммунный процесс, при котором иммунитет атакует собственные клетки, производящие пигмент кожи, — меланин», — пояснила медик.

Хотя витилиго не представляет угрозы для жизни, добавила Галлямова, оно значительно увеличивает чувствительность кожи. Поэтому пациентам с таким диагнозом рекомендуется всегда использовать солнцезащитные средства с высоким SPF.