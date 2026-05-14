Врач Галлямова посоветовала учитывать УФ-индекс при выборе SPF-крема

Дерматолог, доктор медицинских наук и профессор Юлия Галлямова в беседе с радиостанцией Sputnik посоветовала учитывать индекс инсоляции при выборе солнцезащитного крема.

По словам специалиста, при поиске средства необходимо в первую очередь ориентироваться на SPF-фильтры. Для лета и постоянного пребывания на солнце рекомендуется использовать крем с SPF 50+.

В пасмурную погоду подойдут средства с SPF 30. Также можно ориентироваться на УФ-индекс, который можно отследить даже в телефоне: если показатель находится в пределах пяти-шести, то однозначно нужно использовать средства с SPF 50+, подчеркнула врач.