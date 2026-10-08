Врач Галлямова подчеркнула, что осенние стрессы и похолодание приводят к герпесу

Похолодание, напряженный график работы и сезон ОРВИ приводят к активации вируса герпеса осенью. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По словам дерматолога, вирусом герпеса заражено около 98% населения. Он остается в организме пожизненно и рецидивирует при малейшем ослаблении иммунитета. Поэтому высыпания часто появляются после простуды: защитные силы отвлекаются на борьбу с инфекцией, и вирус «поднимает голову». Осенью ситуацию усугубляет смена климата, окончание отпусков и возвращение к напряженному графику, сопровождающемуся стрессами.

Галлямова подчеркнула, что частое появление герпеса — сигнал к коррекции образа жизни. Необходимо наладить режим сна, отказаться от вредных привычек, чаще бывать на свежем воздухе, добавить физическую нагрузку и снизить уровень стресса.

При появлении высыпаний их лучше подсушивать, например, детской присыпкой или цинковой мазью. Это ускорит образование корочки, но сдирать ее нельзя, иначе заживление затянется.