Врач Галлямова подчеркнула, что люди с веснушками должны особенно тщательно беречь кожу от солнечных лучей

Врач-дерматолог Юлия Галлямова в разговоре с «Москвой 24» объяснила, что веснушки сами по себе не являются онкологическими образованиями и не перерождаются в рак. Однако их наличие указывает на предрасположенность человека к развитию меланомы и других злокачественных опухолей.

По словам эксперта, веснушки — это генетическая особенность кожи, которая обычно проявляется в детском возрасте. Они образуются из-за скопления меланоцитов — клеток, которые производят пигмент меланин.

Галлямова подчеркнула, что люди с веснушками должны особенно тщательно беречь свою кожу от солнечных лучей. Она рекомендовала использовать средства с уровнем защиты SPF 50 при высоком ультрафиолетовом индексе.

Дерматолог также дала совет тем, кто хочет избавиться от веснушек. Она порекомендовала не тратить время на народные методы, такие как протирание кожи соком лимона или раствором перекиси водорода. Эти методы могут лишь слегка осветлить кожу. Для полного удаления пигментации следует обратиться к профессионалам и рассмотреть варианты лазерной или фототерапии.