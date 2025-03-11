Врач Галяс: запущенный поллиноз может перерасти в бронхиальную астму

Поллиноз — это сезонная аллергия на пыльцу растений, которая вызывает воспаление слизистых оболочек и глаз. В этом году раннее потепление привело к быстрому цветению ольхи, орешника и березы, основных источников этого заболевания, рассказала аллерголог-иммунолог Виктория Галяс в беседе с «Известиями» .

Галяс предупредила, что отсутствие своевременного лечения может привести к развитию бронхиальной астмы. Количество пациентов с поллинозом ежегодно возрастает, и первые проявления могут наблюдаться уже у детей с двух лет.

Аллерголог настоятельно рекомендовала обращаться к специалистам при появлении характерных симптомов, таких как зуд, насморк и слезоточивость.