Врач Галяс: запущенный поллиноз может перерасти в бронхиальную астму

Поллиноз — это сезонная аллергия на пыльцу растений, которая вызывает воспаление слизистых оболочек и глаз. В этом году раннее потепление привело к быстрому цветению ольхи, орешника и березы, основных источников этого заболевания, рассказала аллерголог-иммунолог Виктория Галяс в беседе с «Известиями».
Галяс предупредила, что отсутствие своевременного лечения может привести к развитию бронхиальной астмы. Количество пациентов с поллинозом ежегодно возрастает, и первые проявления могут наблюдаться уже у детей с двух лет.
Аллерголог настоятельно рекомендовала обращаться к специалистам при появлении характерных симптомов, таких как зуд, насморк и слезоточивость.
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