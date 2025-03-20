Врач Гайфутдинов: «зеркальные» упражнения действительно улучшают память

Нейрофизиолог с Филиппин Мадз Марива поделился в Сети упражнениями, которые могут помочь улучшить работу мозга. В беседе с Life невролог Рустем Гайфутдинов оценил эффективность этих техник.
По словам эксперта, так называемые зеркальные упражнения действительно полезны для мозга и помогают его тренировать. Методики часто используются для детей с недоразвитием высших мозговых функций как способ нейропсихологической адаптации.
«Здесь важно подключение моторных движений, которые требуют переключения с одного действия на другое», — пояснил медик.
Гайфутдинов добавил, что во время выполнения этих практик происходит улучшение переключения информации между полушариями мозга. Это способствует развитию интеллекта, улучшению памяти и реакции.
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