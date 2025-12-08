Врач Гайфутдинов отметил, что при тяжелой степени апноэ нужно использовать аппарат СИПАП-терапии

Храп нередко является симптомом апноэ — состояния, при котором происходят остановки дыхания во сне. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов в интервью Life.ru подчеркнул, что такие остановки могут быть частыми и продолжительными, что негативно сказывается на здоровье.

Невролог отметил, что уровень сатурации, который при тяжелом апноэ может падать до 20–30%, позволяет определить серьезность состояния. Нормальным считается показатель 95%.

Во время остановок дыхания мозг испытывает кислородное голодание, что мешает полноценному сну. Из-за этого человек может просыпаться с чувством усталости и испытывать сонливость в течение дня. Кроме того, апноэ может способствовать прогрессированию метаболического синдрома, что увеличивает риск развития инсульта и инфаркта миокарда.

Среди причин апноэ — западение языка, короткая шея и ожирение. Для диагностики используются полисомнографические исследования, которые отслеживают сатурацию, записывают ЭЭГ и проводят электромиографию во время сна. Это позволяет специалисту-сомнологу оценить глубину и качество сна.

При тяжелой степени апноэ рекомендуется использование аппарата СИПАП-терапии, который автоматически поддерживает дыхание при его остановках. По словам врача, этот прибор помогает решать проблемы, возникающие во сне.