Врач Гайфутдинов не нашел подтверждений эффективности sound spice от тошноты

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов сообщил «Москве 24» , что для подтверждения эффективности sound spice необходимы дополнительные исследования.

В Telegram-канале 4chan появилось видео со звуком, который, как утверждается, предотвращает тошноту и головокружение. В публикации говорится, что звуковые волны активируют отолитовые органы внутреннего уха, отвечающие за чувство равновесия, и убирают симптомы за минуту.

По мнению эксперта, звук может отвлекать от тошноты, создавая дополнительное раздражение. Также важную роль играют индивидуальные ассоциации и психологические установки. Не исключен и эффект плацебо.

Для проверки эффективности звуковой терапии врач предложил провести исследование с двумя группами: одна будет получать воздействие заявленной частотой, другая — использовать «пустышку». Если результаты будут сопоставимы, это укажет на преобладание плацебо-эффекта.