У российских подростков становится популярной игра «Красная дверь, желтая дверь». Для некоторых такое развлечение представляет опасность, заявил невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с Life .

По его словам, игра связана с погружением в транс и основана на элементах психоанализа. В большинстве случаев это безопасно, но у людей, склонных к психическим расстройствам, может произойти обострение заболеваний.

«В обученных и проверенных руках это, скорее всего, безопасно и помогает развивать представление о наших скрытых и потаенных возможностях», — пояснил медик.

Гайфутдинов подчеркнул, что такие практики не являются галлюцинациями. Он назвал их экспериментом с подсознанием, который помогает выйти на нужное душевное состояние.