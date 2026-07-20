Врач Гайдина посоветовала использовать лак для ногтей в качестве профилактики грибка
Врач-дерматовенеролог, доцент и кандидат медицинских наук Федерального центра мозга и нейротехнологий Татьяна Гайдина поделилась советом по профилактике онихомикоза в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она рассказала, что для защиты от грибковых инфекций можно использовать обычный или лечебный лак для ногтей.
По словам врача, здоровая кожа служит естественным барьером против вирусов, грибков и бактерий. Однако посещение общественных мест, таких как бассейн, может повысить риск заражения. В таких случаях доктор рекомендует применять индивидуальные средства защиты, например шапочку и тапочки, а также рассматривать возможность использования лака для ногтей в качестве дополнительной профилактики.
Лечебные лаки обладают противомикробным действием и могут быть полезны после перенесенного заболевания. Обычные лаки также могут создавать защитный слой на ногтевой пластине, предотвращая проникновение грибков.