Врач Гайдина посоветовала использовать лак для ногтей в качестве профилактики грибка

Врач-дерматовенеролог, доцент и кандидат медицинских наук Федерального центра мозга и нейротехнологий Татьяна Гайдина поделилась советом по профилактике онихомикоза в эфире радиостанции «Говорит Москва» . Она рассказала, что для защиты от грибковых инфекций можно использовать обычный или лечебный лак для ногтей.

По словам врача, здоровая кожа служит естественным барьером против вирусов, грибков и бактерий. Однако посещение общественных мест, таких как бассейн, может повысить риск заражения. В таких случаях доктор рекомендует применять индивидуальные средства защиты, например шапочку и тапочки, а также рассматривать возможность использования лака для ногтей в качестве дополнительной профилактики.

Лечебные лаки обладают противомикробным действием и могут быть полезны после перенесенного заболевания. Обычные лаки также могут создавать защитный слой на ногтевой пластине, предотвращая проникновение грибков.