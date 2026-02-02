Врач Гаглошвили предупредил об опасности неконтролируемого употребления БАДов и витаминов

В интервью радиостанции Sputnik практикующий врач-кардиолог и популяризатор доказательной медицины Тамаз Гаглошвили рассказал, чем может быть чревато самовольное употребление биологически активных добавок и витаминов.

Многие в России начинают активно принимать БАДы и витамины в сезон простуд, полагая, что они натуральны и не имеют побочных эффектов. Однако Гаглошвили подчеркнул, что это может быть не только бесполезно, но и опасно.

«Самый сильный яд — натуральный. БАДы не проходят никаких клинических испытаний», — отметил врач.

Кардиолог также предупредил, что БАДы и витамины могут взаимодействовать с лекарственными препаратами и вызывать нежелательные реакции.