Врач Гаджимурадов посоветовал не вскрывать водянистые мозоли из-за риска инфекции

Водянистые мозоли не следует вскрывать самостоятельно, чтобы не занести инфекцию в рану. Об этом рассказал травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов в беседе с РИАМО .

Как пояснил врач, водянистая мозоль — это пузырь, заполненный жидкостью, которая может быть прозрачной, желтоватой или с примесью крови.

«Во избежание инфицирования нельзя самостоятельно вскрывать пузыри. Если произошел разрыв мозоли, помойте этот участок кожи водой с мылом, нанесите тонким слоем антибактериальную мазь и оберните бинтом», — отметил медик.

По его словам, мозоли способны появляться из-за длительного трения или давления. Кроме того, они могут быть признаком различных заболеваний стоп, таких как бурситы, артриты или плоскостопие, добавила газета «Петербургский дневник».