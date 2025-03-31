Врач Гаджиева: покраснение — это естественная реакция на стыд, смущение или волнение

Краснеющее лицо — естественная реакция на смущение, стыд или волнение. Врач-кардиолог Милана Гаджиева рассказала «Газете.Ru» , что происходит в организме в этот момент.

По словам эксперта, мозг воспринимает смущение как стрессовую ситуацию и активирует симпатическую нервную систему. Ее работа выражается в расширении кровеносных сосудов лица. Это происходит благодаря выбросу адреналина, который увеличивает приток крови к коже. В результате капилляры расширяются, и лицо приобретает красный оттенок.

Гаджиева отметила, что смущение связано с чувством уязвимости и страхом осуждения. Покраснение усиливается из-за осознания человеком того, что он краснеет. Создается замкнутый круг: чем больше мы смущаемся, тем сильнее становится краснота. Некоторые люди настолько переживают из-за этой реакции, что у них развивается эритрофобия — боязнь покраснеть.

В заключение врач подчеркнула, что покраснение — это естественная реакция, показывающая искренность и эмоциональность человека.