Врач Габдулхакова: не стоит забывать о приеме пробиотиков при лечении антибиотиками

Антибиотики имеют множество побочных эффектов. Предотвратить негативные последствия для организма после их приема можно с помощью пробиотиков, пребиотиков или метабиотиков, рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, полезные бактерии в ЖКТ перестают работать после курса антибиотиков. Если им не помочь пробиотиками, то состояние может только ухудшиться. После антибиотикотерапии их нужно принимать как минимум один месяц.

Кроме того, поддержать работу ЖКТ можно с помощью ферментированных продуктов, например, кефира, йогуртов, отвара из семян льна, отметила диетолог.