Врач Габдулхакова: не стоит забывать о приеме пробиотиков при лечении антибиотиками

Антибиотики имеют множество побочных эффектов. Предотвратить негативные последствия для организма после их приема можно с помощью пробиотиков, пребиотиков или метабиотиков, рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, полезные бактерии в ЖКТ перестают работать после курса антибиотиков. Если им не помочь пробиотиками, то состояние может только ухудшиться. После антибиотикотерапии их нужно принимать как минимум один месяц.
Кроме того, поддержать работу ЖКТ можно с помощью ферментированных продуктов, например, кефира, йогуртов, отвара из семян льна, отметила диетолог.
Лесной пожар потушили вблизи деревни Лужки Серпуховского округа
Следствие установило связь между покушениями на Татарского и Прилепина
Подмосковная команда «Металлург» стала чемпионом России по мотоболу
Стало известно, сколько потеряла Бакальчук после слияния Wildberries и Russ
Фестиваль женской моды прошел в парке «Лукоморье» в Химках
Жители Химок выбрали локации для высадки сирени
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте