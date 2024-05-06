Врач Фролова: принцип «Гарвардской тарелки» поможет не поправиться после Пасхи | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 15:39 Врач Фролова: принцип «Гарвардской тарелки» поможет не поправиться после Пасхи

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Принцип «Гарвардской тарелки» с разделением еды на три части поможет не набрать лишних килограммов после пасхального стола. Об этом рассказала врач-эндокринолог Татьяна Фролова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, если человек не будет пропускать сбалансированные завтрак, обед и ужин, то шанс переедания куличами значительно снизится. На пасхальную выпечку в рационе должно приходиться не более 15-20% от суточной калорийности.

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Фролова посоветовала остановиться на одном кусочке кулича с чаем в день.