Врач Фролова предупредила об опасности удаления молочных зубов дома

Стоматолог Светлана Фролова рассказала, чем может быть чревато самостоятельное удаление шатающихся молочных зубов у детей. Об этом сообщил News.ru .

По словам медика, непрофессиональное вмешательство часто приводит к травмам десен и слизистой оболочки полости рта или повреждению уже прорезающегося постоянного зуба. Также ребенок может проглотить зуб, а это в редких случаях грозит удушьем.

Фролова призвала родителей не удалять молочные зубы самостоятельно, даже если они практически не держатся в десне и причиняют ребенку дискомфорт. Она рекомендовала обратиться к врачу, который обезболит десны, аккуратно удалит зуб и проконтролирует, чтобы не началось кровотечение или не появилась травма, добавил «Сiбдепо».