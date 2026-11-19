Кардиолог, профессор Юлия Фролова предупредила, что повышенное давление нельзя считать нормой с возрастом. Об этом она сообщила в интервью RG.RU .

Фролова подчеркнула важность измерения артериального давления с 18 лет при каждом визите к врачу, даже при отсутствии жалоб. Для анализа состояния следует использовать данные домашнего мониторинга за 3–7 дней, записанные в разное время суток. Нормой считаются показатели верхнего давления от 120 до 129 мм рт. ст., а нижнего — не более 80 мм рт. ст, пишет «Ридус».

Эксперт отметила, что гипертония может развиваться бессимптомно, поэтому отсутствие жалоб не отменяет необходимости лечения.

Еще одним заблуждением врач назвала безусловную пользу высокоинтенсивного спорта. Умеренные регулярные нагрузки она считает более предпочтительными, чем экстремальные тренировки. Тем, кто выбирает спорт высоких достижений, необходимы регулярные обследования и полноценное восстановление.