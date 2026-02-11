Врач Франкевич посоветовала парнерам сдать анализы на наличие половых инфекций и вирусов перед началом новых отношений

В преддверии Дня святого Валентина специалисты напоминают о важности заботы о здоровье в новых отношениях. Врач-акушер-гинеколог лаборатории ИНВИТРО Юлия Франкевич поделилась с URA.RU рекомендациями по профилактике заболеваний, передающихся половым путем.

По словам эксперта, перед началом интимной жизни с партнером важно вместе сдать анализы на наличие инфекций и вирусов. Некоторые из них могут протекать бессимптомно в течение длительного времени, представляя опасность для здоровья партнера.

«Открытый разговор о здоровье и совместное обследование — признак зрелости и доверия между партнерами», — отметила Франкевич.

Врач рекомендовала сдавать анализы крови на системные инфекции: ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Если последний незащищенный контакт был более трех месяцев назад, анализы можно сдавать сразу. В противном случае лучше подождать 6–12 недель.

Вторым ключевым этапом диагностики являются мазки на инфекции, передающиеся половым путем, выполняемые методом ПЦР. С его помощью можно выявить хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, гонококки, вирусы простого герпеса, цитомегаловирус и высокоонкогенные типы вируса папилломы человека.

Если интимная близость случилась до обследования, Франкевич рекомендовала в течение первых 15 минут провести тщательную гигиену наружных половых органов и обработать их антисептическим раствором. Однако эти меры не дают 100% защиты, поэтому важно обратиться к профильному специалисту в течение суток после незащищенного полового акта.