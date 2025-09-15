Врач Фомин связал осеннее обострение психических заболеваний со сменой погоды

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин рассказал « Вечерней Москве », почему у некоторых людей осенью и весной обостряются психические заболевания.

По словам врача, резкие изменения погоды могут усугубить состояние пациентов. Снижение атмосферного давления во время циклонов влияет на самочувствие больных — как физиологическое, так и психическое. Недостаток солнца и пасмурная погода вызывают хандру и депрессию.

«А весной, напротив, на фоне внутренних переживаний окружающий мир наполняется красками, и у человека происходит диссонанс, когда его эмоциональное состояние не совпадает с внешним миром, который цветет и благоухает», — пояснил медик.

Как отметил Фомин, в такие периоды могут обостряться невротические расстройства, повышаться тревожность, усиливаться фобии и проявляться тяжелые нарушения психики, например биполярное расстройство.