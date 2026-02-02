Врач Фомин объяснил, что некоторые люди вырывают и едят волосы из-за стресса

В Москве медики обнаружили в желудке 17-летней девушки волосяной комок размером с помело. Такое образование, известное как трихобезоар, возникает из-за проглатывания волос. Причины состояния объяснил психотерапевт Евгений Фомин, передала «Вечерняя Москва» .

По его словам, вырывание и поедание волос может быть способом борьбы со стрессом.

«Это неосознанное желание и потребность. Например, кто-то грызет ногти, губы или что-то перебирает в руках в момент стресса», — объяснил специалист.

Он добавил, что психотерапия способна помочь справиться с этими нарушениями. Медикаментозное лечение также может быть эффективно.