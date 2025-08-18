Врач Фомичева предупредила о незаметном разрушении организма при атеросклерозе

Атеросклероз сосудов — хроническое заболевание, при котором на стенках артерий образуются бляшки, сужающие их просвет и нарушающие кровоток. Кардиолог Анастасия Фомичева поделилась информацией о первых признаках этого заболевания, сообщила « Газета.ru ».

По словам специалиста, недуг может поражать несколько групп артерий одновременно.

«Атеросклероз не болит, но при этом тихо разрушает организм. Он прогрессирует медленно и часто остается незамеченным, пока не возникают серьезные осложнения», — предупредила медик.

Как пояснила врач, симптомы зависят от того, какие сосуды поражены. При поражении коронарных артерий человек нередко ощущает боль в груди, одышку и снижение выносливости. Если страдают сосуды шеи, появляются головокружения и головные боли. Атеросклероз артерий нижних конечностей вызывает боли и судороги в ногах. Поражение мозговых артерий отражается на памяти и концентрации внимания.