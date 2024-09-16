Врач Фомичева: интервенционная кардиология предполагает отсутствие общего наркоза

Интервенционная кардиология — процедуры, при которых проводят чрескожное коронарное вмешательство без каких-либо разрезов. В беседе с «Известиями» о плюсах данного метода рассказала кардиолог Анастасия Фомичева.
По ее словам, среди преимуществ — менее инвазивные манипуляции, легкий перенос пациентами операций и быстрое восстановление. Кроме того, данная процедура предполагает отсутствие общего наркоза, отметила медик.
С помощью чрескожного вмешательства, добавила врач, специалисты выполняют коррекцию врожденных пороков сердца, замену клапанов, удаление тромбов.
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