Врач Фомичева: интервенционная кардиология предполагает отсутствие общего наркоза

Интервенционная кардиология — процедуры, при которых проводят чрескожное коронарное вмешательство без каких-либо разрезов. В беседе с «Известиями» о плюсах данного метода рассказала кардиолог Анастасия Фомичева.

По ее словам, среди преимуществ — менее инвазивные манипуляции, легкий перенос пациентами операций и быстрое восстановление. Кроме того, данная процедура предполагает отсутствие общего наркоза, отметила медик.

С помощью чрескожного вмешательства, добавила врач, специалисты выполняют коррекцию врожденных пороков сердца, замену клапанов, удаление тромбов.

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