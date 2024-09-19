Врач Фоменкова: распространенные гормональные проблемы включают СПКЯ, диабет, перименопаузу и менопаузу

Хабаровский врач-терапевт Марина Фоменкова в беседе с transsibinfo.com рассказала, что распространенные гормональные проблемы обычно включают синдром поликистозных яичников (СПКЯ), диабет, перименопаузу и менопаузу.

Заподозрить гормональный дисбаланс в организме можно по признакам усталости, неожиданным изменениям веса, сильной жажде, акне, нерегулярным месячным.

Для сбалансирования гормонов врач советует обратиться к лечащему доктору и пройти диагностику. Также, по ее словам, важно научиться управлять стрессом, соблюдать правильное питание, иметь качественный сон и регулярную физическую активность.