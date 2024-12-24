Врач-флеболог Бестаев: таблетки и мази могут лишь уменьшить симптомы варикоза

Самым инновационным, безопасным и эффективным методом лечения сегодня считается эндовазальная лазерная коагуляция. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-флеболог Дина Бестаева.

«Консервативные методы лечения — таблетки, мази, компрессионные изделия — направлены на уменьшение или устранение симптомов варикозной болезни. Но вылечить ее можно только оперативным путем», — отметила специалист.

Бестаева объяснила, что суть метода заключается в сплющивании вен посредством передачи энергии лазерного излучения напрямую к венозной стенке с помощью лазерного световода, пишет kp.ru.

Вена после термического воздействия превращается в фиброзный тяж, со временем рассасывается, а после исчезает навсегда, добавила доктор.