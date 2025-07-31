Врач Фишкин посоветовал принять антигистаминное при ожоге борщевиком

Летом на дачных участках и обочинах дорог можно встретить борщевик Сосновского. Это растение содержит фуранокумарины, которые под воздействием ультрафиолета вызывают сильные химические ожоги, предупредил врач общей практики Роман Фишкин в беседе с сайтом «Поясним за Тагил».
По словам медика, симптомы могут проявиться через 12–48 часов, а поражения часто затрагивают глубокие слои кожи. Для работы с борщевиком необходима специальная защита: непромокаемый костюм с капюшоном, резиновые сапоги и перчатки, защитные очки или маска, респиратор.
Как рассказал специалист, при контакте с растением необходимо промыть пораженный участок водой с мылом в первые 15–30 минут. Следующий шаг — обработка кожи спиртом или антисептиком. Также важно закрыть ожог от солнечных лучей на 48 часов. Фишкин рекомендовал принять антигистаминный препарат и использовать пантенол или цинковую мазь.
Минздрав опроверг перевод медсправок в цифру с 1 августа
Фестиваль рок-музыки прошел в деревне Павловское в Домодедове
Более 20 «лежачих полицейских» установили в Можайском округе в 2025 году
Супругов приговорили к 15 и 17 годам за сбор данных для Украины
Спецназ Росгвардии провел учения в Подмосковье
Польша упразднила комиссию по изучению влияния РФ и Белоруссии на свою политику
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте