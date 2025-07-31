Врач Фишкин посоветовал принять антигистаминное при ожоге борщевиком

Летом на дачных участках и обочинах дорог можно встретить борщевик Сосновского. Это растение содержит фуранокумарины, которые под воздействием ультрафиолета вызывают сильные химические ожоги, предупредил врач общей практики Роман Фишкин в беседе с сайтом « Поясним за Тагил ».

По словам медика, симптомы могут проявиться через 12–48 часов, а поражения часто затрагивают глубокие слои кожи. Для работы с борщевиком необходима специальная защита: непромокаемый костюм с капюшоном, резиновые сапоги и перчатки, защитные очки или маска, респиратор.

Как рассказал специалист, при контакте с растением необходимо промыть пораженный участок водой с мылом в первые 15–30 минут. Следующий шаг — обработка кожи спиртом или антисептиком. Также важно закрыть ожог от солнечных лучей на 48 часов. Фишкин рекомендовал принять антигистаминный препарат и использовать пантенол или цинковую мазь.