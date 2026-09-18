Врач Фирсова порекомендовала вести дневник мигрени

Гинеколог-эндокринолог Наталья Фирсова рекомендовала фиксировать обстоятельства приступов мигрени в специальном дневнике. Такие записи позволяют вместе с неврологом определить индивидуальные провоцирующие факторы, пишет с aif.ru .

В дневнике следует отмечать время и состав приемов пищи, объем выпитой жидкости, употребление кофеина и алкоголя. Также нужно записывать продолжительность и качество сна, уровень стресса и физическую активность.

Во время приступа врач посоветовала фиксировать время начала, длительность и интенсивность боли, а также принятые препараты. Женщинам стоит дополнительно указывать день менструального цикла, сообщает газета «Известия».

Фирсова пояснила, что мигрень зависит от сочетания факторов: питания, сна, стресса, гормональных изменений и водного баланса. Приступ может быть связан не с отдельным продуктом, а, например, с недосыпом, пропущенным обедом или обезвоживанием в сочетании с кофеином.

Врач подчеркнула, что изменение рациона не заменяет назначенное лечение. При повторяющихся приступах не следует самостоятельно ставить диагноз или исключать из меню все больше продуктов — наблюдения из дневника лучше обсудить с неврологом.