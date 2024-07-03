Врач Фирсова объяснила, что бегать по асфальту или бетону нельзя

Врач гинеколог-эндокринолог Наталья Фирсова в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что для безопасного бега следует придерживаться нескольких правил. Первое говорит о том, что лучше всего бегать по траве или специальной беговой дорожке.

Главное, чтобы поверхность для бега была мягкой, поэтому асфальт и бетон для этого занятия категорически не подходят. Как уточнила Фирсова, обычно травмы коленей возникают не из-за самого бега, а из-за неправильной техники и неподходящей обуви. Беговые кроссовки обязательно должны поддерживать стопу и амортизировать удары, написал сайт kp.ru.

Что касается техники, важно держать спину прямо, плечи расслабленными, а голову — поднятой. Во время бега Фирсова призвала делать короткие и частые шаги, приземляясь на переднюю часть стопы.