Врач Филюшкина: низкая физическая активность может привести к негативным изменениям в организме у ребенка

Врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина в беседе с «Пенза-пресс» объяснила, почему подросткам так важно заниматься спортом. Дело в том, что низкая физическая активность может привести к изменениям в организме и поспособствовать появлению избыточного веса и ожирения.

Медик привела статистику, которая гласит, что за последние годы у детей в России резко ухудшились показатели здоровья. Виной тому не только плохая экология и высокая нагрузка в школе, но и отсутствие прогулок на свежем воздухе.

У детей, которые не занимаются спортом, значительно снижается иммунитет, от этого страдают нервная система, опорно-двигательный аппарат, система пищеварения. По словам Филюшкиной, чем раньше ребенок начнет заниматься, тем будет больше пользы для его здоровья.