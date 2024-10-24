Диетолог Татьяна Филиппова назвала серьезной проблемой избыток добавленного сахара, встречающийся во многих продуктах. Такое питание может обернуться набором веса и сопутствующими заболеваниями, отметила врач в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

По ее словам, еда с высоким содержанием клетчатки поможет замедлить всасывание сахара в крови. К источникам пищевых волокон относятся зелень, огурцы, белокочанная капуста и другие овощи.

Еще одним помощником в борьбе с повышенным сахаром Филиппова назвала сложные углеводы. В рацион стоит включить макароны из твердых сортов пшеницы, крупы, овсянку и цельнозерновой хлеб.