Диетолог Татьяна Филиппова назвала серьезной проблемой избыток добавленного сахара, встречающийся во многих продуктах. Такое питание может обернуться набором веса и сопутствующими заболеваниями, отметила врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По ее словам, еда с высоким содержанием клетчатки поможет замедлить всасывание сахара в крови. К источникам пищевых волокон относятся зелень, огурцы, белокочанная капуста и другие овощи.
Еще одним помощником в борьбе с повышенным сахаром Филиппова назвала сложные углеводы. В рацион стоит включить макароны из твердых сортов пшеницы, крупы, овсянку и цельнозерновой хлеб.
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