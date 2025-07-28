Врач Филимонова отметила, что слабость мышц и повышенная утомляемость могут быть признаками саркопении

Заведующая рентгенодиагностическим отделением Консультативно-диагностического центра Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского, врач-рентгенолог Анастасия Филимонова в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислила симптомы опасного возрастного заболевания — саркопении.
Доктор пояснила, что чаще всего патология выявляется у людей старше 45 лет. Основные жалобы пациентов связаны с трудностью подъема по лестницам и общей слабостью мышц рук и ног. Для первичной диагностики Филимонова рекомендовала простой тест: самостоятельно провести десять приседаний дома и оценить уровень усталости после упражнения.
При развитии болезни многие обращаются к специалистам с симптомами, схожими с проблемами сердечно-сосудистой системы или эндокринологическими нарушениями. Поэтому врачи призывают к комплексному подходу при обследовании пожилых пациентов, учитывая возможные сопутствующие патологии, такие как саркопения.
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