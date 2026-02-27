Врач Филева указала на риски затяжного насморка

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева поделилась с RT информацией о причинах и опасностях затяжного насморка при неправильном лечении.

Затяжным насморком называют состояние, когда симптомы сохраняются более двух-трех недель. Филева объяснила, что заложенность носа возникает из-за воспаления слизистой оболочки и последующего отека. Такое состояние может быть вызвано хроническими инфекциями, аллергическими реакциями, полипами в носу, длительным использованием капель для носа или структурными аномалиями носовой полости.

Существуют различные виды затяжного насморка: аллергический, вазомоторный и лекарственный. Аллергический насморк возникает из-за неадекватной реакции иммунной системы, вазомоторный — из-за некорректной реакции сосудов, а лекарственный — из-за злоупотребления сосудосуживающими препаратами.

Затяжной ринит также может развиваться на фоне сниженного иммунитета, отсутствия адекватного лечения или гормональных изменений, например, во время беременности.

Филева подчеркнула, что для успешной терапии важно определить причину затяжного ринита. Одним из распространенных осложнений насморка является отит — воспаление уха. Инфекция может легко переместиться из носоглотки в слуховую трубу и вызвать воспаление. Отек слизистых оболочек затрудняет отток слизи и создает благоприятную среду для размножения бактерий и вирусов, увеличивая риск вторичной инфекции. Это приводит к затяжным болезням и необходимости часто использовать антибиотики.