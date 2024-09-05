Врач Филева: трихомониаз может стать причиной бесплодия у мужчин и женщин

Трихомониаз, который передается половым путем, грозит развитием бесплодия у мужчин и женщин. Об этом рассказала дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также опасен и хламидиоз. В свою очередь высокоонкогенные типы вируса папилломы человека, который входит в число самых распространенных половых инфекций, повышают риски развития рака у мужчин и женщин.

Врач отметила, что инкубационный период может бессимптомно длиться до двух лет. Все это время заразившийся человек будет переносчиком инфекции.