Врач Филева: «температурный хвост» часто связан с восстановлением терморегуляции

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала RT о «температурном хвосте». Это явление часто возникает после вирусных инфекций, в том числе ОРВИ.

По словам эксперта, слегка повышенная температура (37–37,5 градусов) может держаться от одной до трех недель после выздоровления. Иммунная система продолжает работать, чтобы инфекция не вернулась, и в этот период вырабатываются воспалительные клетки цитокины. Они помогают поддерживать повышенную температуру.

Также «температурный хвост» связан с восстановлением терморегуляции организма. Организму требуется время, чтобы терморегуляция пришла в норму. Сроки восстановления индивидуальны: у кого-то оно происходит почти сразу, у кого-то занимает несколько недель.

В большинстве случаев «температурный хвост» — нормальная реакция иммунной системы на инфекцию. Но если температура сохраняется более трех недель, периодически повышается более 38 градусов или сопровождается другими симптомами — слабостью, потерей веса, одышкой — это может указывать на осложнения. Такое состояние требует диагностики и лечения.