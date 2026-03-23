Врач Филева сообщила, что светлые пятна на коже после активного загара могут быть признаком отрубевидного лишая

Врач Александр Филева в беседе с NEWS.ru предупредила, что светлые пятна на коже после активного загара могут быть признаком отрубевидного лишая. Она отметила, что жара, влажность и солнечное воздействие провоцируют размножение грибка. Этот микроорганизм влияет на клетки, вырабатывающие меланин.

Отрубевидный лишай представляет собой поверхностную инфекцию рогового слоя кожи. Возбудителем выступает дрожжеподобный гриб рода Malassezia, который входит в состав нормальной микрофлоры и обычно не проявляет себя.

Азелаиновая кислота — продукт жизнедеятельности грибка — подавляет выработку пигмента. Именно из-за этого на загорелой коже остаются светлые участки. Инкубационный период длится несколько недель, поэтому первые признаки часто замечают после отпуска.

