Врач Филева рассказала, что сметана при солнечных ожогах может вызвать размножение бактерий

Традиционные способы лечения ожогов, такие как использование сметаны или кислого молока, лучше не применять. Об этом Life.ru рассказала дерматолог Александра Филева.

Она объяснила, что ля лечения ожогов первой степени рекомендуется сначала принять прохладный душ, а затем аккуратно обсушить кожу, используя мягкое полотенце с поглаживающими движениями, после чего следует нанести увлажняющий крем. Хорошо подойдет пантенол, доступный в аптеках и супермаркетах. В случае сильной боли можно воспользоваться обезболивающими средствами.

«В быту для лечения солнечных ожогов нередко применяют сало, а также сметану, простоквашу и другие кисломолочные продукты. Делать это крайне не рекомендуется. Дело в том, что в их составе есть жир, который создаёт на коже непроницаемую пленку. Такая среда очень комфортна для роста и размножения бактерий», — объяснила врач.

При ожогах второй степени, когда на коже появляются пузыри, категорически запрещается их прокалывать, чтобы избежать риска инфекции.