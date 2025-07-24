Врач Филева рассказала, что полностью избавиться от аллергии невозможно

Полностью избавиться от аллергии невозможно, однако правильные методы помогают значительно облегчить симптомы. Об этом заявила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с сайтом «СтальМедиа».
Как отметила специалист, для контроля симптомов применяются антигистаминные препараты — таблетки, капли и назальные спреи. При кожных реакциях используют кортикостероидные мази и кремы, при респираторных симптомах — бронхолитики, способствующие отхождению мокроты и расширению бронхов.
Филева также добавила, что в некоторых случаях пациентам может быть назначена аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). При такой терапии организм контактирует с минимальным и безопасным количеством аллергена, что помогает снизить чувствительность к возбудителям.
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