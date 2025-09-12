Врач Филева рассказала, что частые головные боли могут указывать на мигрень

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева сообщила РИАМО , что частые головные боли, возникающие более восьми раз в месяц, могут указывать на мигрень или осложненное состояние.

«Особенно важно обратиться к специалисту, если боль появилась после 50 лет или сопровождается необычными симптомами», — сказала Филева.

«К ним относятся слабость в конечностях, асимметрия лица, нарушение речи или зрения, онемение. Особого внимания заслуживает боль, которая усиливается при изменении положения тела, кашле или напряжении», — поделилась наблюдениями врач.

Также важно не игнорировать ситуацию, когда привычные анальгетики перестают помогать или их приходится принимать чаще 10–15 дней в месяц.