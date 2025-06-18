Врач Филева рассказала, что аллергия на укус комара может проявляться большим отеком

С наступлением теплых дней активизируются комары, и встречи с ними становятся неизбежными как в городской среде, так и на природе. Зачастую люди не придают значения их укусам, однако в отдельных ситуациях эти насекомые могут представлять серьезную опасность для здоровья. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева поделилась с Ura.ru нформацией о потенциальных рисках, связанных с укусами комаров.

Аллергическая реакция на укус комара, известная в медицине как кулицидоз, может проявиться из-за особых белков в слюне насекомого, попадающих в кровь жертвы.

«Иммунная система ошибочно воспринимает их как угрозу и запускает защитные механизмы», — рассказала Филева.

Симптомами аллергии являются интенсивное покраснение, отек размером до 10 сантиметров и более в месте укуса, а также невыносимый зуд, волдыри и сыпь. В редких случаях возможно развитие системной реакции, включая крапивницу по всему телу, отек Квинке или даже анафилактический шок, предупреждает врач.

По словам Филевой, наиболее подвержены аллергическим реакциям на укусы комаров дети из-за чувствительности кожи и незрелости иммунной системы. Однако взрослые также могут столкнуться с подобной проблемой. Риск возникновения аллергии увеличивается при наличии склонности к аллергиям, специфических аллергий на укусы насекомых, повышенной чувствительности организма после перенесенной аллергии или инфекционного заболевания, а также при частых укусах комаров.

Согласно Русскому медицинскому журналу, аллергия на укус комара диагностируется у 17–20% людей с атопическим дерматитом. Среди взрослых наиболее часто страдают лица в возрасте от 16 до 35 лет.