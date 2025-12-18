Врач Филева предупредила о возможности заражения гриппом и ОРВИ через деньги

В период распространения гриппа и ОРВИ люди стараются быть осторожнее: используют антисептики и избегают людных мест. Но можно ли заразиться через деньги или банкоматы, рассказала Александра Филева в беседе с Life.ru .

По словам специалиста, подхватить ОРВИ или грипп через контакт с деньгами или банкоматами возможно.

«Если больной человек чихнул или кашлянул на купюру или терминал, вирусы способны оставаться там и быть активными в течение нескольких часов, а иногда и дольше», — пояснила медик.

Как отметила Филева, вероятность заразиться таким способом довольно низкая. Для инфицирования нужна большая концентрация вируса на поверхности, а также контакт со слизистыми оболочками глаз, носа или рта.