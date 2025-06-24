Врач Филева предупредила о негативном влиянии плохой погоды на пищеварение

Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала сайту «Челны Live» о влиянии пасмурных дней на пищеварение. Плохая погода может замедлять процессы из-за снижения физической активности.
Медик также предупредила, что многие люди в такие дни испытывают тягу к вредной пище, которая долго и трудно переваривается. В пасмурную погоду в организме уменьшается выработка серотонина — гормона, отвечающего за настроение и аппетит. Это может вызывать желание употреблять углеводы, что приводит к тяжести в желудке.
Специалист рекомендовала придерживаться распорядка приемов пищи, чтобы синхронизировать внутренние биологические часы. Она посоветовала питаться в одно и то же время, допуская отклонение не более чем на 30–60 минут.
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