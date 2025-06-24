Врач Филева предупредила о негативном влиянии плохой погоды на пищеварение

Медик также предупредила, что многие люди в такие дни испытывают тягу к вредной пище, которая долго и трудно переваривается. В пасмурную погоду в организме уменьшается выработка серотонина — гормона, отвечающего за настроение и аппетит. Это может вызывать желание употреблять углеводы, что приводит к тяжести в желудке.

Специалист рекомендовала придерживаться распорядка приемов пищи, чтобы синхронизировать внутренние биологические часы. Она посоветовала питаться в одно и то же время, допуская отклонение не более чем на 30–60 минут.