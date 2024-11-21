Врач Филева предупредила, что у пассивных курильщиков растет риск сердечно-сосудистых заболеваний

Вред пассивного курения давно известен, однако оно вредит не только легким, но и сердечно-сосудистой системе. Об этом RT рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

По ее словам, курение как обычных, так и электронных сигарет провоцирует выработку тромбоцитов, из-за чего кровь становится более густой. В итоге страдает сердечно-сосудистая система человека. Причем речь идет не только об активных, но и о пассивных курильщиках.

«При пассивном курении человек вдыхает не меньше канцерогенов и продуктов горения, чем курильщик активный», — подчеркнула врач.

Она еще раз напомнила, что мало не курить самому, нужно также избегать мест, где это делают.