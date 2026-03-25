Врач Филева предупредила, что полотенца и белье могут способствовать распространению солнечного лишая

Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева сообщила РИАМО , что обычные полотенца и белье могут способствовать распространению грибка, вызывающего солнечный лишай.

Как отметила Филева, споры грибка способны длительное время сохраняться на текстильных изделиях, таких как полотенца и нательное белье. Поэтому использование индивидуальных принадлежностей значительно снижает вероятность передачи инфекции, написал «Петербургский дневник».

Особую опасность представляет механизм самозаражения, когда грибок с пораженного участка кожи попадает на одежду, а затем переносится на здоровые зоны тела. Для предотвращения этого полотенца необходимо не только регулярно стирать, но и обязательно проглаживать горячим утюгом, что способствует уничтожению патогенных спор.

Отдельно специалист обратила внимание на так называемый солнечный лишай. Это заболевание часто развивается после длительного пребывания на солнце и по своим внешним проявлениям может напоминать аллергическую реакцию или солнечный ожог, что затрудняет его самостоятельную диагностику.