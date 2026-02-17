Врач Филева предупредила, что нападение даже безобидных на вид уличных животных может быть опасно для здоровья

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала RT , что нападение даже безобидных на вид уличных животных может быть опасно для здоровья. По ее словам, после укусов или царапин есть риск заражения смертельным заболеванием — бешенством, а также столбняком.

Филева отметила, что первым делом после контакта с животным следует тщательно промыть рану в течение 10–15 минут под проточной водой с хозяйственным или антибактериальным мылом. После этого нужно обработать края раны антисептиком, наложить чистую марлевую повязку и немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт.

Врач подчеркнула, что даже при незначительных повреждениях и внешне здоровом виде животного необходимо получить медицинскую помощь. Специалист оценит характер повреждений и проведет специфическую профилактику, включая введение антирабической вакцины и, при необходимости, антирабического иммуноглобулина. Также врач примет решение о введении противостолбнячной сыворотки, особенно если с момента последней прививки прошло более 10 лет.

«В период вакцинации важно соблюдать определенные ограничения. Категорически запрещены прием любых алкогольных напитков, переохлаждение, перегрев и чрезмерное физическое переутомление, так как эти факторы ослабляют выработку иммунных клеток против бешенства», — заключила Филева.

Полный курс вакцинации гарантирует надежную защиту от смертельного вируса.