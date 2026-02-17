Врач Филева предупредила, что нападение даже безобидных на вид уличных животных может быть опасно для здоровья
Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала RT, что нападение даже безобидных на вид уличных животных может быть опасно для здоровья. По ее словам, после укусов или царапин есть риск заражения смертельным заболеванием — бешенством, а также столбняком.
Филева отметила, что первым делом после контакта с животным следует тщательно промыть рану в течение 10–15 минут под проточной водой с хозяйственным или антибактериальным мылом. После этого нужно обработать края раны антисептиком, наложить чистую марлевую повязку и немедленно обратиться в ближайший травматологический пункт.
Врач подчеркнула, что даже при незначительных повреждениях и внешне здоровом виде животного необходимо получить медицинскую помощь. Специалист оценит характер повреждений и проведет специфическую профилактику, включая введение антирабической вакцины и, при необходимости, антирабического иммуноглобулина. Также врач примет решение о введении противостолбнячной сыворотки, особенно если с момента последней прививки прошло более 10 лет.
«В период вакцинации важно соблюдать определенные ограничения. Категорически запрещены прием любых алкогольных напитков, переохлаждение, перегрев и чрезмерное физическое переутомление, так как эти факторы ослабляют выработку иммунных клеток против бешенства», — заключила Филева.
Полный курс вакцинации гарантирует надежную защиту от смертельного вируса.