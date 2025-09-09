Врач Филева отметила, что при гипотиреозе озноб затрагивает не отдельные конечности, а все тело

Озноб при гипотиреозе обычно затрагивает все тело, а не отдельные его части. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с сайтом «Известия» .

«Гипотиреоз вызывает системные нарушения, затрагивающие весь организм, поэтому в большинстве случаев пациенты ощущают озноб во всем теле, а не только в определенных его частях», — отметила доктор.

При жалобах на холод в одной конечности врач должен исключить сосудистые патологии. Лишь после этого имеет смысл обследовать щитовидную железу. Для диагностики необходимо сдать анализ крови на ТТГ, свободный Т4 и антитела к ТПО, а также сделать УЗИ щитовидной железы.