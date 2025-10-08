Врач Филева отметила, что густой туман может усугубить симптомы болезней сердца и дыхательной системы

Туман может оказывать разное влияние на здоровье людей. Для некоторых пациентов с респираторными заболеваниями он способен облегчить дыхание. Однако в больших городах туман часто содержит вредные примеси, которые могут нанести ущерб здоровью. Об этом сайту Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Специалист пояснила, что такой туман может усугубить симптомы и вызвать различные проблемы со здоровьем у людей с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Чтобы снизить риски, при густом тумане и смоге рекомендуется минимизировать пребывание на улице или носить маску для защиты органов дыхания.

Людям с бронхиальной астмой важно иметь под рукой препараты для купирования приступов. При ухудшении состояния здоровья в условиях тумана лучше обратиться к врачу. Специалист даст рекомендации, как адаптироваться к подобным погодным условиям, и поможет скорректировать лечение, подчеркнула Филева.