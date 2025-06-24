Врач Филева назвала слабость и урчание в животе признаками истинного голода

Врач Александра Филева поделилась с сайтом « Челны Live » информацией о том, как распознать истинный голод и не путать его с реакцией на стресс или скуку. Такой подход необходим для поддержания здорового пищевого поведения.

«Аппетит — это сложный механизм, который регулируется гормонами, нервной системой и психологическими факторами», — отметила медик.

По ее словам, важно отличать настоящий голод, сигнализирующий о потребности организма в питательных веществах, от эмоционального, связанного с психологическими причинами вроде скуки, стресса или усталости. К признакам истинной потребности в еде эксперт отнесла урчание в животе, слабость и снижение концентрации внимания.

Филева предупредила, что эмоциональный голод обычно возникает внезапно и интенсивно. Он сопровождается потребностью в определенном продукте.