Врач Филева напомнила о важности нанесения солнцезащитных средств на уши, веки, шею

Филева объяснила, что люди со светлой кожей и I–II фототипами наиболее подвержены солнечным ожогам из-за низкого уровня меланина — природного пигмента, который защищает от ультрафиолета.

«Люди с рыжими или светлыми волосами, голубыми или зелеными глазами, веснушками должны быть особенно осторожны. Однако даже смуглые от природы или уже загорелые люди от ожогов не застрахованы, особенно если долгое время находятся на солнце без защиты», — отметила специалист.

Дерматолог рекомендовала носить легкую одежду из светлых материалов и использовать кремы или лосьоны с SPF-защитой от 30 до 50 на открытых участках кожи.

Она подчеркнула, что детям до трех лет не следует находиться под прямыми солнечными лучами, а средства защиты должны содержать только минеральные фильтры без спирта и отдушек.

Филева напомнила о важности нанесения защитных средств на уши, веки, шею, подколенные ямки и губы, для которых существуют специальные бальзамы с SPF.

Первые признаки солнечного ожога могут проявиться не сразу, но есть симптомы, которые предупреждают о начале повреждения: покалывание, повышенная температура кожи, ощущение стянутости, легкий зуд и чувствительность при прикосновениях. При появлении этих признаков рекомендуется уйти в тень.