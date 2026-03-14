Врач Филева напомнила, что ольха и орешник начинают распространять пыльцу уже в марте

Врач Александра Филева рассказала RT , что уже в марте в воздухе может появиться пыльца, способная вызвать аллергическую реакцию.

По словам медика, первыми начинают цвести ветроопыляемые деревья: ольха, лещина (орешник) и ива. Затем к ним присоединяется береза, чья пыльца считается одним из самых агрессивных аллергенов.

Филева отметила, что раннецветущие растения часто становятся причиной сезонного аллергического ринита и конъюнктивита в первом весеннем месяце. Сенсибилизация, то есть процесс приобретения гиперчувствительности к аллергену, может начаться в любом возрасте.